Polikefalu Kefu, militant LGBTQI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes) de Tonga et connu dans tout dans le Pacifique, a été victime d’un acte criminel. Son corps sans vie a été retrouvé sur une plage et un homme a été inculpé. Polikefalu Kefu était président d’une association de défense de la diversité sexuelle et membre de la Croix- Rouge. L’alliance LGBTI franco-océanienne rappelle l’urgence de déconstruire les stéréotypes et de changer le regard sur les diversités. Selon elle, en 2021, 12 % des pays qui condamnent encore l’homosexualité dans le monde sont des îles océaniennes : les Cook, les Salomon, Kiribati, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Samoa, Tonga et Tuvalu.