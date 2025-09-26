Un médecin témoigne de l’horreur à Gaza

Quels patients avez-vous soignés ? On soigne énormément d’enfants, à peu près 40 % d’enfants de moins de 18 ans. C’est ça qui touche. On soigne des petits corps mutilés, atrocement mutilés, avec des plaies de guerre. Voir un enfant traversé par une balle, ce n’est pas quelque chose dont on a l’habitude. Quand c’est un enfant de cinq ans, on peut être à peu près sûr qu’il ne fait pas partie du Hamas.

DNC : Vous revenez de votre deuxième mission à Gaza. En quoi celle-ci vous a-t-elle marqué ? François Jourdel : On me qualifie de vétéran de l’humanitaire… ça va faire maintenant 28 ans que je me suis engagé. J’ai commencé ma première mission en 1997 avec Médecins du monde. Et puis, je suis allé de mission en mission depuis le Timor oriental, l’Albanie, Haïti, l’Afghanistan, la Libye, le Yémen… Celle-ci est particulière parce que les gens sont captifs. Ils sont soumis à un bombardement extrêmement intense que je n’avais jamais vu avant. Je suis allé dans des pays en guerre… mais là, en termes de volume de bombardement, c’est juste incroyable. Ça n’arrête pas.

Dans quelles conditions travailliez-vous ?

On a fait, avec Médecins sans frontières, ce qui peut ressembler à un bloc opératoire, sous tente. Les patients reçus sont des blessés de guerre, par éclats, par arme à feu, par effondrement de bâtiments. Souvent des fractures ouvertes complexes. En Nouvelle-Calédonie, une fracture ouverte après un accident de moto, nous savons que cela va durer six mois, un an de soins. Là-bas, c’est la même chose, sauf qu’il n’y a pas les moyens. Tous les patients que j’ai eus avaient des fractures qui nécessitent énormément de soins. Il y a aussi des paralysies nerveuses, qui imposeraient des chirurgies palliatives. Ces gens vont avoir des séquelles.

Et la vie quotidienne en dehors du bloc ?

Rien n’est simple. Il faut lutter pour trouver de quoi manger pour sa famille, trouver de l’eau. Il n’y a pas de sanitaires. Tout est compliqué pour eux. Les soignants avec qui l’on travaille s’estiment un petit peu favorisés parce qu’ils reçoivent un petit salaire de Médecins sans frontières. Mais n’empêche que pendant les interventions, les papiers d’emballage étaient gardés et divisés précieusement entre infirmiers pour pouvoir allumer le feu le soir, parce qu’il n’y a pas d’électricité. Pour planter une tente, il n’y a plus de place dans les zones humanitaires. Les moindres dizaines de mètres carrés de sable pour planter sa tente, ça se monnaye. 150 mètres carrés, c’est 1 000 euros par mois, sans eau, sans rien. Le litre d’essence, c’est 150 euros. Les voitures sont pleines, parce qu’en fait, il n’y a plus d’essence.

Vous décrivez une scène d’exode…

C’est… j’ai envie de vous dire, biblique. C’est l’exode. Vous croisez des véhicules avec quatre à cinq matelas sur le toit, des chaises, toute une vie derrière une carriole. Dans la voiture, ils sont dix. Il y a des gens qui sont assis sur les portières, sur le toit, sur le capot avant. Les suspensions sont par terre. Ce sont des images d’exode, comme on en a peut-être connues pendant la guerre en 1940, au moment de l’invasion allemande.