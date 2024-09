Un long week-end maîtrisé

La « vague bleue » promise par l’État a été bien visible le long week-end du 24 septembre, qui s’est déroulé sans incidents majeurs.

Cette date marque, on le rappelle, la fête de la citoyenneté pour certains, un jour de deuil relatif à la prise de possession du territoire pour d’autres et, cette année, les 40 ans de la création du FLNKS. L’effectif des forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes et pompiers, était porté à 6 000 à cette occasion. Des contrôles et des actions de sécurisation ont été organisés.

Durant plusieurs jours, le territoire a néanmoins été touché par des feux de végétation (Grand Nouméa, Brousse) et d’entraves, de pneus, de poubelles (à Montravel, Rivière-Salée, Tindu, Kaméré, PK6, dans l’agglomération, à Plum, etc.). Des altercations ont aussi été observées à Magenta, Vallée-du-Tir. Lors de leurs interventions, les forces de l’ordre ont été visées par des jets de projectiles (un véhicule a aussi été ciblé à Poindimié, tout comme la gendarmerie de Poum).

Mardi 24 septembre, le centre commercial Plexus à l’entrée de Ducos a de nouveau été incendié, tout comme une benne de la déchetterie de Magenta. Le haut-commissariat et la justice recensent 15 interpellations et deux mandats de dépôt.

Les mesures de police administratives ont été revues le 25 septembre. Le couvre-feu a été rétabli sur la tranche horaire 22 heures – 5 heures. La vente d’alcool est autorisée par dérogation et limitée. Les règles d’interdiction demeurent pour les armes et le carburant. Les rassemblement, défilés et cortèges, demeurent interdits jusqu’au 30 septembre, à l’exception des marchés habituels et des manifestations sportives.

C.M.