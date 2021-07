Le général de brigade Valéry Putz a été nommé commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie par décret, le 7 juillet. Il prendra ses fonctions au 1er août.

Le général a effectué l’essentiel de sa carrière dans la Légion étrangère notamment à Nîmes, en Guyane et à Djibouti. Il a commandé le 2e Régiment étranger d’infanterie à Nîmes de 2014 à 2016. Il a également participé à de nombreuses opérations notamment au Tchad, en Ex Yougoslavie, en Afghanistan, en Côte d’Ivoire et en République Centrafricaine. En état- major, il a principalement œuvré au sein de postes à dominante financière. Avant son arrivée en Nouvelle- Calédonie, il servait en tant qu’adjoint du chef de l’État-major particulier du président de la République. Il succède au général Franck Barrera.