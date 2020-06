La Nouvelle-Calédonie a été labellisée Communauté French Tech, le 4 mai, un signe de qualité délivré par la mission French Tech métropolitaine dépendant du secrétariat d’État au numérique. L’idée est de créer des communautés de start- up – ou jeunes sociétés innovantes – afin de les mettre en réseau et de les aider à se développer. Le territoire vient de rejoindre le réseau déjà composé de 109 communautés locales situées en France et dans le monde entier. Au niveau des outre-mer, cinq communautés ont été labellisées y compris la Nouvelle-Calédonie.