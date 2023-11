Un jeu vidéo sur l’égalité

Les conseillers municipaux juniors de la commission Sécurité et cadre de vie de la ville de Nouméa ont finalisé leur jeu vidéo, D’égal à égale, sur l’égalité filles-garçons. Il a été présenté pour la première fois aux élèves et enseignants des classes de cycle 3 de l’école Edmond-Desbrosse à Ducos, mardi 31 octobre. L’objectif de ce projet est de lutter contre les stéréotypes de genre envers les filles et les garçons pour tendre vers plus de tolérance, et de respect.