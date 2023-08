Un incendie aux portes du lycée de Pouembout

Un feu s’est déclaré aux abords du lycée agricole Michel-Rocard et d’un lotissement de Pouembout.

Plus de 170 hectares sont partis en fumée entre la commune du Nord et Koné. Un hélicoptère bombardier d’eau et le RSMA ont été mobilisés.

Le plan ORSEC de niveau 2 a été déclenché pour éteindre les flammes.