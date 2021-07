Le 17e gouvernement a donc un président en la personne de Louis Mapou. Le représentant de l’UNI-Palika est le premier indépendantiste à la tête du gouvernement depuis l’Accord de Nouméa.

Louis Mapou a dit mesurer la tâche qui lui incombe dans cette période jugée comme « la plus difficile que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis ces trente dernières années ». Trois urgences sont listées : la crise des finances publiques, l’important déficit des comptes sociaux et la crise sanitaire. Sur les deux premières, on peut s’attendre à une nouvelle donne. Mais sur la crise sanitaire, Louis Mapou s’est inscrit dans la continuité avec cet objectif de vacciner un maximum, notamment dans les tribus, pour une réouverture des frontières en fin d’année. La tâche est grande, il reste 120 000 Calédoniens à convaincre.

Le nouveau président promet plus largement un gouvernement de proximité qui s’engagera dans la lutte contre les inégalités, la dérive d’une partie de la jeunesse, les violences faites aux femmes. Il appelle à une véritable introspection de la Nouvelle- Calédonie.

Les indépendantistes seront mis à l’épreuve jusqu’au référendum et au-delà. Ils ont finalement décidé de relever le défi et il sera intéressant de voir la façon dont ils pourront gérer cette institution qui est au plus près des préoccupations calédoniennes.