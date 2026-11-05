Un homme condamné pour pédopornographie

Un homme de 51 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire pendant trois ans pour consultation habituelle, détention et mise à disposition d’images pédopornographiques. Interpellé le 27 octobre à Nouméa, il a reconnu télécharger ces fichiers depuis 2000. La perquisition à son domicile a permis la saisie de 31 disques durs contenant plusieurs centaines de milliers de fichiers illicites. Il devra suivre des soins et ne pourra plus entrer en contact avec des mineurs.