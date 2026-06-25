Un fonds pour les générations futures

Le gouvernement a examiné, mercredi 24 juin, un avant-projet de loi du pays visant à adapter le cadre juridique des fondations, afin de permettre leur financement par des fonds publics. Cette évolution permettrait la création d’un fonds à destination des générations futures, alimenté par les recettes publiques issues de l’exploitation des ressources minières, projet évoqué depuis de nombreuses années.