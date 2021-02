Vendredi, alors que l’homme était déféré devant la juge d’instruction, un millier de personnes se sont mobilisées au tribunal – forçant même dans leur entrain l’entrée des avocats – pour le soutenir et dénoncer, là encore, cette insécurité du quotidien qui gangrène la société. En fin de journée, le quinquagénaire est parti en détention provisoire vers le Camp-Est sous les applaudissements. Une mobilisation s’est également tenue devant la mairie de Bourail. La vague de soutien a aussi été massive sur les réseaux sociaux. Beaucoup estiment que cette affaire « devait arriver », qu’elle « aurait pu arriver à n’importe qui », mais qu’en gros, puisque les forces de l’ordre et la justice ne font pas le nécessaire, « il faut se défendre soi-même ».

La délinquance est un fait : nous écrivions, la semaine dernière, que la Nouvelle- Calédonie détenait le triste record national de cambriolages de logements et de vols (sans violence). Il est également vrai que nous semblons manquer de gendarmes. Les Montdoriens en arrivent à s’organiser pour faire des rondes. Plusieurs communes, dont Boulouparis, La Foa, ainsi que la province Sud se sont exprimées en ce sens et ont demandé des renforts. Sonia Backes a visiblement reçu mardi une réponse positive du ministère des outre-mers. Le fait est que « Force doit rester à la loi », comme on l’a souvent entendu dire. La règle est de ne pas se faire justice soi-même. La plupart des représentants politiques n’ont pas souhaité réagir à cette affaire, probablement pour ne pas jeter d’huile sur le feu ou interférer avec la justice. Mais il est clair qu’elle est très importante à leurs yeux. Car à bien des égards, elle exprime des choses sur la souffrance de notre société.

Plusieurs personnalités ont néanmoins osé un commentaire. Nicolas Metzdorf, élu de la province Sud, du Congrès et maire de La Foa, a espéré que l’État allait « enfin prendre la mesure de l’exaspération des Calédoniens. (…) Dans un état de droit, on ne se fait pas justice soi-même, mais […] on fait respecter la loi et on se donne les moyens d’y arriver. Sinon on met le peuple en danger, aussi bien les coupables que les victimes ». Pour le représentant de Générations NC, des familles sont détruites « par le laxisme, le manque de courage et la bien-pensance ».