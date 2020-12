L e gouvernement a adopté un projet de délibération qui sera prochainement soumis au Congrès et vise à créer un nouvel établissement public, l’Agence pour le financement des déficits cumulés du régime unifié d’assurance maladie maternité (AFCD). L’établissement doit être rattaché à une direction du gouvernement et ne devrait donc pas représenter de charges supplémentaires pour la collectivité.

Sa mission sera de porter la dette sociale accumulée ces dernières années, qui s’élève, selon le gouvernement, entre 25 et 30 milliards de francs. Une dette que le Ruamm doit essentiellement aux hôpitaux (63 %) et aux provinces (17 %). L’idée est de la restructurer afin d’assainir les comptes de la Cafat, car elle engendre des difficultés de fonctionnement pour les hôpitaux, qui ont du mal à payer leurs fournisseurs, ainsi que pour les provinces, en pénalisant leurs budgets. La dette serait ainsi transférée à cet établissement public à un terme assez long, d’une vingtaine d’années. Il la rembourserait grâce à un emprunt également compris entre 25 et 30 milliards de francs. Ce prêt, dont les négociations sont en cours depuis le début de l’année, pourrait être contracté auprès de l’Agence française de développement ou de la Banque des territoires, une des directions de la Caisse des dépôts et consignations.