« Un espoir pour demain » : des propositions pour un rebond économique immédiat

Pour Pascal Lafleur et Joël Kasarhérou, engagés dans le Sud, le scrutin provincial est un moment historique, l’ultime élection pour sortir d’une « spirale infernale ». Tous deux plaident pour un changement de modèle économique afin de permettre aux Calédoniens de vivre mieux et aux entreprises de prospérer à nouveau.

« Nous sommes là pour changer les choses », affirment le chef d’entreprise Pascal Lafleur et l’économiste Joël Kasarhérou, fondateur du mouvement politique Construire autrement. Ils ne voient pas les responsables politiques actuels réussir : « Cela fait sept ans qu’ils sont au pouvoir et que l’on est au fond du trou. » Leur diagnostic est sévère.

Pour eux, la crise ne date pas des émeutes, contrairement à ce que certains laissent entendre. « Elle a commencé avant les référendums parce que personne n’a donné de visibilité à la population et aux investisseurs », analyse Pascal Lafleur. Il souligne que les grands chantiers – usines, hôpital, aéroport – ont généré une forte activité sans que l’après soit préparé, « tout en sachant que les référendums approchaient ». À cela se sont ajoutés les incertitudes référendaires, le Covid, l’endettement des entreprises via les prêts garantis par l’État et, enfin, les émeutes, qui ont accéléré la chute et les départs.