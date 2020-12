Outils de suivi

Les autorités se tiennent prêtes au passage d’une dépression ou d’un cyclone. Météo France publie désormais tous les jours, vers 13 heures, un bulletin d’activité cyclonique sur son site (www.meteo.nc) exposant pour les sept jours à venir l’activité météorologique dans le bassin Pacifique Sud-Ouest et le risque cyclonique pour la Nouvelle-Calédonie. Lorsqu’un phénomène circulera dans notre zone de surveillance, Météo France publiera un bulletin d’information cyclone avec une carte de trajectoire et une image satellite du phénomène. La fréquence des bulletins évoluera en fonction de la menace (toutes les 12 heures en cas de dépression tropicale modérée, toutes les six heures pour une dépression forte et toutes les trois heures à partir du moment où l’alerte 2 sera déclenchée). Ces informations seront également disponibles sur la page Facebook de Météo France NC. De son côté, la Sécurité civile se chargera du déclenchement des alertes. Le système reste, à ce niveau, inchangé avec une préalerte, une alerte 1, une alerte 2 et la période de sauvegarde, qui n’est pas assez respectée par les Calédoniens du point de vue des autorités. Les alertes seront publiées sur le site internet de la Sécurité civile (www.securite-civile.gouv.nc) qui inclut désormais un module « alerte cyclone » permettant de suivre le phénomène en cours et le niveau des alertes dans chaque commune et sur le site de Météo France.