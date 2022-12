UN PROJET LE PLUS BIOCLIMATIQUE POSSIBLE

Gestion des eaux, de l’énergie et des déchets, intégration sur le site existant, chacun de ces thèmes a été abordé en définissant des objectifs à atteindre.

L’architecte Ollivier Dalla Vecchia, de l’agence Archipel, les a inclus dans sa proposition, pour un projet le plus bioclimatique possible. « Côté matériaux, on n’a pas les meilleurs points BDCal, reconnaît Marine Bohelay. Mais on a essayé de faire le maximum en choisissant des matériaux innovants, recyclables, recyclés et locaux lorsque c’était possible. »

Pour Ollivier Dalla Vecchia, « avant de parler technique, électronique et technologies high tech, il faut une conception pertinente en lien avec son environnement. Car la durabilité d’un bâtiment réside aussi dans son évolution dans le temps et concerne son orientation par rapport au vent, au soleil, à la lumière, aux usages en lien avec le milieu industriel, d’où le choix d’un bâtiment étanche, avec du double vitrage et des brise-soleil, et un système d’aération automatisé pour le rafraîchir la nuit. »