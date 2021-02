Dans un communiqué adressé ce mardi, le président de l’Union calédonienne appelle les Loyalistes pour qu’ils cessent de suivre les ordres de Bercy concernant le dossier de l’usine du Sud. Pour Daniel Goa, « les pressions que le ministère de l’Économie et des Finances exerce sur les élus loyalistes pour imposer le dossier Beurrier sont fortes, très fortes, et cela, malgré les réserves de la présidente de la province Sud, malgré la pression de l’Ican et des indépendantistes sur le terrain, malgré l’existence d’une alternative que l’État ne peut plus nier puisque le dossier du projet lui a été officiellement transmis ». Et c’est en ce sens que « faute d’oreilles ouvertes du côté de l’État », le président de l’UC en appelle aux « partenaires loyalistes de l’Accord de Nouméa » pour imposer ensemble « un délai suffisant pour construire une autre solution que celle purement financière qu’ils défendent mordicus, mais à contrecœur pour certains ».