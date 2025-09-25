Un décès qui interroge à Plum

Une mobilisation était organisée à Plum, mardi 23 septembre, par la famille et les amis de Faara Tournier, dont le décès, survenu le 20 septembre, interroge. Dans un communiqué publié le 19 septembre, le procureur de la République, Yves Dupas, indiquait que la mort de l’homme de 32 ans, touché par une balle au niveau de la tête, avait eu lieu lors d’une soirée alcoolisée, au cours de laquelle une rixe aurait éclaté. Un gendarme aurait tiré sur un véhicule fonçant en direction de la patrouille.

L’une des deux balles tirées aurait traversé le pare-brise avant d’atteindre la victime, positionnée derrière la voiture et que le gendarme n’aurait pas aperçue. Or, selon un témoignage filmé par NC La 1ère, trois coups de feu auraient été tirés par le gendarme. Le premier aurait provoqué la mort de Faara Tournier. Une version qu’Yves Dupas tient à nuancer, assurant – en reprenant les termes du magistrat instructeur – qu’à « ce stade de la procédure, il [n’existait] pas d’indice grave ou concordant suffisant » à l’encontre du gendarme auteur des tirs. Une enquête judiciaire est en cours. Le gendarme a été placé sous le statut de témoin assisté. Le FLNKS a dénoncé la « militarisation abusive, menée par l’État français ».