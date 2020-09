Un cargo transportant 43 membres d’équipage et plus de 5 800 vaches de la Nouvelle-Zélande vers la Chine a disparu, mercredi dernier, au large du Japon en pleine tempête provoquée par le typhon Maysak. Deux membres d’équipage philippins ont été retrouvés sains et saufs par les garde-côtes japonais. D’après le témoignage d’un des rescapés, le Gulf Livestock 1 a sombré après avoir été renversé par une immense vague, alors que ses moteurs avaient calé. Un message de détresse avait été envoyé. Le ministère néo-zélandais des Industries primaires a annoncé qu’il suspendait temporairement les exportations de bétail vivant.