Un corridor sanitaire aérien pour les îles

Pour faire face au blocage des aérodromes empêchant les rotations d’Air Calédonie, et à l’arrêt du Betico jusqu’au 29 mars, en raison de problème techniques, le gouvernement a instauré un corridor sanitaire aérien entre les

îles et la Grande Terre. « Élaboré en lien étroit avec l’ensemble des acteurs concernés (provinces, autorités coutumières, établissements et

professionnels de santé), ce dispositif vise à assurer la continuité des soins pour les patients nécessitant une prise en charge spécialisée à Nouméa (chimiothérapie, dyalise, accouchement, etc.) », informe le gouvernement. Le 21 mars, il recensait 110 patients et une vingtaine de soignants à convoyer.

Le premier corridor avec Ouvéa a permis d’acheminer une infirmière vers l’île et d’accompagner 50 patients et aidants, six professionnels de santé, dont l’équipe de l’Ordre de Malte, et des caisses d’analyses biologiques vers l’aéroport de La Tontouta. Les malades ont ensuite été récupérés par leurs familles ou la navette Tontouta Express. Une autre opération a été organisée, mardi 24 mars, pour Lifou (100 kg de médicaments, 44 patients et accompagnants, quatre caisse d’analyses). Le gouvernement précise que ce corridor « ne se substitue en aucun cas aux évacuations sanitaires ».