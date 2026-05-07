Un conflit de voisinage tourne au drame à Boulouparis

Un conflit de voisinage a conduit à la mort de Rolland Moisson, figure reconnue du monde du rodéo et vice-président de l’association des Cavaliers de stock de Nouvelle-Calédonie, vendredi 1er mai, à Boulouparis. D’après les informations communiquées par le procureur de la République, Yves Dupas, la victime passait la débroussailleuse avec ses deux fils dans un champ utilisé pour y accueillir leurs chevaux.
Un voisin âgé de 59 ans, agacé d’entendre le bruit de la débroussailleuse et par la présence de leurs chevaux à proximité de son habitation, a tiré trois fois vers eux, armé d’un pistolet. Plusieurs coups de poing ont été assénés au visage de la victime, avant un ultime coup de feu, qui l’a touchée au niveau de l’abdomen. L’auteur du tir, membre du club de tir de Ouano, a été placé en détention provisoire pour meurtre avec préméditation et violences volontaires commises avec usage d’une arme.
Dans un communiqué, le gouvernement a rendu hommage à la victime, un « homme passionné et engagé » qui était « reconnu pour sa générosité, son énergie et son attachement profond à sa communauté ».