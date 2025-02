[DOSSIER] Un compromis ou le désastre social

Le Forum économique s’est déroulé à Bercy, et en visioconférence à la CCI de Nouméa, samedi 8 février, autour du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et de la ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin, avec l’ensemble des délégations présentes à Paris pour relancer le processus politique sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les acteurs économiques et sociaux.

Le ministre d’État a tenu d’emblée à situer la hauteur des enjeux : « L’économie de la Nouvelle-Calédonie est à terre, donc il faut la relever. » Il n’a pas manqué de souligner, non plus, que les accords de Matignon-Oudinot puis de Nouméa avaient toujours été précédés par des accords économiques. En clôture du Forum, il insistera sur sa conviction qu’« il ne peut pas y avoir de relèvement économique sans un compromis politique, tout comme il ne peut pas y avoir de solution politique durable sans relèvement économique ».

Alors que, depuis des mois, le gouvernement et le Congrès de Nouvelle-Calédonie tiraient chacun de leur côté ‒ l’un défendant son plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction, les autres plaidant pour un plan quinquennal de reconstruction et d’accompagnement de la Nouvelle-Calédonie ‒, ce Forum, en marge des discussions bilatérales, aura d’abord eu pour mérite de remettre tous les acteurs autour de la table et de les inciter à la « coordination ». Symboliquement, il n’était pas anodin de voir le président du gouvernement, Alcide Ponga, et la présidente du Congrès, Veylma Falaeo, assis côte à côte face aux deux ministres.