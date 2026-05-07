Un code pour encadrer l’habitat

Durant sa séance hebdomadaire, mercredi 6 mai, le gouvernement a examiné, après passage au Conseil d’État et avis du CESE, un projet de loi du pays portant sur la création d’un code de l’habitat calédonien. L’ambition est de regrouper, clarifier et moderniser l’ensemble des textes relevant de cette thématique.

À terme, l’objectif est d’en faire un outil de référence pour la coordination de la politique de l’habitat partagée. Il permettra de mettre en place de nouvelles mesures, comme un soutien direct pour faciliter l’accès au logement, ou des mesures de sécurisation et de modernisation des règles établies entre bailleurs et locataires.