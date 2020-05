Un énième acte gratuit de barbarie a été dénoncé par les associations de protection animale. Jeudi dernier, un chien, se promenant avec ses maîtres dans le parc de Koutio et tenu en laisse par un enfant de quatre ans, a été mutilé au niveau du museau et des yeux par un homme armé d’un sabre. L’animal n’a pu être sauvé. Les associations ont déposé plainte. Isabelle Champmoreau, en charge de la protection animale au gouvernement, a condamné cet acte ignoble. Elle devait évoquer, cette semaine avec la justice, le dossier de la maltraitance animale. L’exécutif travaille déjà avec les associations pour déployer une campagne de sensibilisation sur ce sujet, renforcer le cadre législatif contre les violences et la réglementation de la vente, financer des stérilisations et identifications des chiens et chats.