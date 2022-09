La Nouvelle-Calédonie va-t-elle faire de la mer une véritable richesse, au même titre que le nickel ? C’est en substance l’ambition portée par le Cluster maritime, regroupant une centaine de structures et représentant 3 000 emplois.

Après un long travail de sensibilisation auprès des autorités, six Journées de la mer et la réalisation du Livre bleu (2020), le secteur semble avoir convaincu les autorités de tout son potentiel. Lundi 19 septembre, le gouvernement, le haut-commissariat, la province Sud et les représentants de la profession ont dévoilé leur projet de « pôle maritime » reposant sur un partenariat public-privé.

Dépolluer Numbo

La baie de Numbo, moins engorgée que Nouville, devrait accueillir les infrastructures portuaires qui font défaut pour la maintenance des plus gros navires, minéraliers ou militaires par exemple (comme les nouveaux P400) : une aire de carénage à flot, des moyens de levage, une zone d’amarrage à flot, de stockage pour l’hivernage cyclonique. Un quai et un terre-plein seront construits sur du foncier public.

La maîtrise d’ouvrage pour les premiers travaux a été confiée à la Secal. Il s’agira de la dépollution de la baie avec l’enlèvement de 21 épaves et de 45 corps-morts ou objets encombrants. La ville de Nouméa retirera aussi tous les véhicules hors d’usage à terre et des opérations de valorisation et de signalétique sont programmées.