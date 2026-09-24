Un Calédonien tué à Clermont-Ferrand

Un Calédonien de 26 ans, originaire de Lifou, est décédé dimanche 20 septembre à Clermont-Ferrand après avoir été poignardé lors d’une dispute conjugale sur fond d’alcool, selon le quotidien La Montagne. Sa compagne, âgée de 21 ans et également originaire de Lifou, a reconnu l’avoir frappé au thorax avec un couteau. Elle a été mise en examen mardi pour homicide volontaire sur conjoint et placée en détention provisoire.