Un caillou dans la mécanique des discussions

Le climat d’instabilité n’a jamais été aussi pesant des deux côtés du globe. À Nouméa, la rumeur d’une chute du gouvernement présidé par le Palika Louis Mapou a encore gonflé cette semaine. Au point où les coups de fil pour déceler le vrai du faux se sont intensifiés entre les états-majors politiques. Les partis Calédonie ensemble et l’Éveil océanien, très critiques à l’égard du président indépendantiste, sont accusés d’être à la manœuvre, sans confirmation des intéressés à ce stade.

À Paris, l’adoption de la motion de censure à l’encontre de l’exécutif du LR Michel Barnier plonge le pays dans une grande incertitude. Et cette confusion ruisselle naturellement vers la Nouvelle-Calédonie soutenue à bout de bras par l’État avec encore plus de vigueur depuis les émeutes du 13 mai. Les maires, les patrons du BTP, les comptables… sont inquiets : l’examen du projet de loi de finances 2025 qui contient une garantie d’emprunt de l’État pour 1 milliard d’euros en faveur de la Nouvelle-Calédonie a été renvoyé à une date ultérieure.

CONVERGENCES ET DIVERGENCES

Les craintes ne s’arrêtent pas aux urgences financières. « La nomination d’un nouveau Premier ministre et d’un nouveau gouvernement est essentielle pour les discussions sur l’avenir institutionnel », expliquent en résumé divers élus. Une méthode est en place. À la suite de la visite des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat inscrite dans une mission « de concertation et de reprise du dialogue », les chefs de groupe du Congrès se sont réunis mardi 19 novembre ‒ sauf l’UC en pleine préparation de son rassemblement politique annuel à Canala, semble-t-il.

L’idée : poser sur la table et commencer à croiser les réflexions tirées des différents rapports et propositions des experts Jean Courtial et Ferdinand Mélin-Soucramanien mais aussi des Loyalistes, ou encore de Calédonie ensemble et des indépendantistes… L’entretien des membres de la délégation transpartisane du Congrès en début de mois avec les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, a permis d’acter deux points de calendrier.

Tout d’abord, « “les discussions calédoniennes” engagées localement se poursuivraient jusqu’au 15 janvier, date à laquelle sera remis à l’État un premier bilan de nos convergences et de nos divergences sur la sortie de l’accord de Nouméa », selon la délégation. Puis, une séquence s’ouvrira, « sous l’autorité de l’État, en sa qualité de partenaire des accords, dans la perspective de construire un consensus portant sur l’avenir du pays, au plus tard au 31 mars », une date butoir pour la tenue d’élections provinciales en novembre. Le site Public Sénat ajoute, dans son compte-rendu de la réunion, que le dialogue s’appuiera « sur les forces politiques représentées au Congrès ».