Un bus environnemental à Dumbéa

Lauréate il y a deux ans du budget participatif de la province Sud pour réaliser ce projet, l’association Dumbéa rivière vivante a installé son NébuloBus à l’entrée du parc de la Dumbéa, route de Koé. Il informe les visiteurs sur les randonnées, la faune, la flore et la réglementation. On y trouve des outils pédagogiques comme une maquette du parc en 3D, un jeu de chant des oiseaux et prochainement un jeu de piste interactif.

Le NébuloBus sera présent les vendredis et samedis de 9 heures à 16 heures et les dimanches de 10 heures à 16 heures. Pour rappel, l’association dirigée par Brunelle Gasse a pour objectif de favoriser l’amé- nagement, la gestion et la conservation du site très fréquenté par les Calédoniens.