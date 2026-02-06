Un budget incertain en province Nord

Les élus de la province Nord se sont réunis, mercredi 28 janvier, pour débattre des orientations budgétaires 2026. Un exercice difficile, alors que les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie sont au plus bas et que l’aide de l’État n’a pas encore été versée. L’institution a réaffirmé ses priorités : des efforts sur la masse salariale – qui ont permis d’économiser 274 millions de francs en 2025 – une sanctuarisation des dépenses sociales et la poursuite des efforts d’investissements.
