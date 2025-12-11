Un budget de 50 milliards à la province Sud

L’assemblée a entériné la structure du budget 2026 de la collectivité à hauteur de 50,1 milliards de francs, avec une assiette fiscale jugée « prudente », estimée à 98,5 milliards (incluant les crédits encore mobilisables du prêt garanti par l’État) et conditionnée au vote du budget de répartition de la Nouvelle- Calédonie. Au niveau des recettes, les dota- tions de la Nouvelle-Calédonie devraient représenter 25,5 milliards de francs, les transferts de l’État, 8,3 milliards, soit 17 % des ressources provinciales. L’investisse- ment est en hausse de 15 % pour atteindre 10,4 milliards de francs. Près de 20 milliards sont dédiés à la masse salariale.