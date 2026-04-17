Un bloc central en réflexion

Au-delà des enjeux purement communaux et des déductions sur l’accueil de l’accord Bougival-Élysée-Oudinot, les dernières élections municipales ont permis de repérer l’empreinte des mouvances politiques. Les émeutes de mai 2024 ont indéniablement pesé dans les suffrages – et le succès – des candidats soutenus par le mouvement Les Loyalistes dans le Grand Nouméa.

En Brousse, en province Sud, « on peut noter la victoire, au second tour, d’une sensibilité non indépendantiste modérée, le vivre-ensemble étant souvent une réalité dans les communes de l’intérieur », s’est félicité le parti Calédonie ensemble, lors de sa rencontre citoyenne, jeudi 9 avril à l’université, citant : Poindy Kaouda à La Foa, Patrick Robelin à Bourail, Charly Brinon à Sarraméa, Jean-Christophe Niautou à Farino, Jo Peyronnet à Moindou et Téva Puahio à Thio. En outre, en province Nord, ajoute l’organisation politique de Philippe Gomès, l’élection de Yann Péraldi à Pouembout, Mike Samadi à Koné et Yann Gastaldi à Koumac sont le fruit d’une liste d’une sensibilité similaire, ou apolitique, ou sans étiquette.

REJET DES EXTRÊMES

Ces résultats amènent à situer les contours d’un bloc central, c’est-à-dire des voix inscrites entre les pôles non indépendantiste et indépendantiste dits radicaux, en l’occurrence des Loyalistes et de l’UC-FLNKS. Dans ce périmètre, pour la première fois, des listes d’ouverture, soutenues par l’Éveil océanien et Calédonie ensemble, ont rencontré aux municipales des audiences diverses à Nouméa et son agglomération, et plus affirmées sur le reste de la Grande Terre.

Le sénateur Georges Naturel, l’élu du Congrès Yoann Lecourieux, le maire Patrick Robelin, Laurent Chatenay ou encore Joël Kasarhérou et son mouvement Construire autrement… sont aussi retrouvés sur cette voie politique médiane. Il existe, bien sûr, des nuances entre eux, mais un fil rouge les relie : le destin commun, le rejet des extrêmes, le consensus… À condition, et le préalable est important, que la discussion soit possible, notamment avec l’Union calédonienne et le FLNKS.

« CADRE PARTAGÉ »

Un chemin est aujourd’hui à construire « avec les matériaux des accords de Deva et de Bougival sans l’hyper-provincialisation », avance Philippe Gomès. Comme des pièces détachées à polir, puis à assembler en faveur de « la poursuite intelligente engagée depuis les accords de Matignon ». L’ambition étant ici de « poursuivre le processus de décolonisation et d’émancipation qui est prêt à reconnaître la nécessité d’une accession à la souveraineté dans un cadre partagé avec la France, une nation qui nous protège au travers de l’exercice des compétences régaliennes », ajoute le leader de Calédonie ensemble.

Le bloc central, très large, s’étend du centre gauche au centre droit. « Le seul dénominateur commun réside dans le souhait de construire une paix et une sérénité, en respectant les divergences sur l’avenir institutionnel » souligne Milakulo Tukumuli, président de l’Éveil océanien. « Mais on pense que l’atterrissage n’est pas l’indépendance tout de suite, ni la France pour toujours. »

Le dirigeant du parti longtemps charnière au Congrès, qui a toujours prôné la voie du milieu, considère que cet axe médian, « c’est l’accord de Nouméa ». C’est-à-dire la poursuite de la décolonisation et le choix des Calédoniens. « Je souhaite un grand bloc central qui propose des réformes avec beaucoup de nouvelles personnes », insiste Patrick Robelin, à Bourail. Le territoire a « besoin de vraies réformes fiscales, économiques, sociales, institutionnelles… C’est une urgence ».