Un besoin de trésorerie vital

Le situation est « dramatique », lâche Yannick Slamet. Le membre du gouvernement en charge du budget a réalisé tous les calculs, étudié tous les scénarii. Le constat est sans appel : « il me faut de la trésorerie le plus vite possible ». « Tout le monde sait qu’on assure a minima. En juillet, c’est la rupture. » C’est-à-dire la cessation de paiements, ce qui pourrait signifier, entre autres, l’impossibilité de verser les salaires des fonctionnaires, du moins dans leur intégralité.

Les inquiétudes sont fortes également pour d’autres fonds, comme la CLR, Caisse locale de retraites. La perte de recettes fiscales, amorcée avant le début des exactions, s’est envolée (et pourrait atteindre au moins 40 milliards de francs à la fin de l’année). Conséquence, « l’institution Nouvelle-Calédonie est mise sous cloche ». Et la collectivité se voit contrainte de présenter un budget supplémentaire négatif afin de réajuster les calculs entre les recettes prévues dans le budget primitif et celles effectivement perçues.

Par ricochet, cela affecte celui de répartition alloué aux provinces et aux communes. C’est déjà le cas pour la ville de Nouméa qui annonce, dans un communiqué, se retrouver ainsi « dans une situation financière dégradée » et, qu’en conséquence, le CCAS « n’est plus à même d’assurer les aides de première nécessite, alimentaires ou autres ».

La situation pourrait empirer. Près d’une trentaine d’organisations patronales (Medef, CPME, etc.), de syndicats (architectes, armateurs, pharmaciens, BTP…), de fédérations (industries, commerce, agents immobiliers…) demandaient, mercredi, au gouvernement, « un moratoire fiscal et social total jusqu’au 31 décembre », alors que les réponses « tardent à venir », estiment-ils, concernant « les urgences économiques en termes d’assurances et de financement immédiat des entreprises », à la fois de l’État et du gouvernement collégial. Une réaction de l’exécutif est « exigée » avant le 25 juin.