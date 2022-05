Et si les forces non indépendantistes parvenaient à se retrouver et à s’unir, « comme les anciens avaient su le faire en 1977* » ? Cette ambition des Républicains calédoniens a été maintes fois portée dans les rangs loyalistes depuis l’éclatement de l’ancien RPCR. Mais jamais réalisée, en raison de luttes fratricides, faute de leader et, peut-être aussi, d’un sentiment d’urgence.

On a, au fil du temps, assisté à la naissance de multiples structures (Avenir ensemble, Calédonie ensemble, RPC, MPC, MRC, Générations, etc.), d’alliances (« entente républicaine », « contrat de gouvernance solidaire », « plateforme » « Voix du Non », « Avenir en confiance », « Les Loyalistes », etc.) au point de s’y perdre. De quoi irriter l’électorat et limiter la portée de la politique non indépendantiste.

Cette fois, plusieurs formations au passé particulièrement conflictuel – les Républicains calédoniens, Calédonie ensemble et Générations NC – se sont rassemblées derrière Emmanuel Macron pour la présidentielle. L’idée serait maintenant de rebondir sur un « vaste mouvement » qui puisse peser lourd aux législatives et pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

« Nouvelle ère politique »

Dans un courrier des Républicains calédoniens daté du 29 avril, Sonia Backes, Christopher Gygès, Naïa Wateou et Willy Gatuhau considèrent qu’à l’aube des grandes discussions politiques, la voix de ceux qui ont dit non à l’indépendance n’aura de force, de résonance et de poids « que si elle est portée par l’union la plus large des forces non indépendantistes ».

L’objectif est aussi de « rétablir le principe démocratique au sein des institutions », « proposer une nouvelle gouvernance » pour bâtir un « nouveau modèle économique ». Les priorités ? La relance économique, la création d’emplois, la justice sociale ou encore la lutte contre la vie chère. Se fera-t-elle par la reprise du gouvernement (avec Christopher Gygès aux manettes) ? Il faudrait, pour cela, que l’Éveil océanien s’inscrive dans ce changement (avec éventuellement un « rattrapage » en faveur de l’Union calédonienne au Congrès ?).

Cet appel, disent Les Républicains calédoniens, n’est « pas exclusif aux soutiens d’Emmanuel Macron », mais ils sont convaincus qu’il faudra « travailler en étroite collaboration avec la majorité présidentielle » pour « l’intérêt des Calédoniens ». Dans le contexte décisif qui est le nôtre, il faut, ajoutent-ils, entrer dans une « nouvelle ère politique » dans laquelle « l’intelligence collective prenne l’ascendant sur les ambitions personnelles ».