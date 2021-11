Lundi, à Canberra, l’Australie s’est officiellement engagée dans un programme pour s’équiper de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de sa nouvelle alliance avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le ministre de la Défense, Peter Dutton, a signé avec les diplomates britannique et américain un accord autorisant l’échange « d’information sur la propulsion nucléaire navale » entre leurs pays. L’accord aidera l’Australie à achever une étude de 18 mois sur l’acquisition de sous-marins d’attaque, américains ou britanniques.

Il s’agit du premier signé et rendu public depuis l’annonce, en septembre, par les trois pays, de leur nouvelle alliance de défense nommée Aukus pour faire face aux tensions stratégiques croissantes entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique. Outre la coopération sur les sous-marins, il prévoit également le partage de capacités cybernétiques, d’intelligence artificielle, quantiques et sous-marines non spécifiées.