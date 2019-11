L’année 2019 est une année un peu spéciale pour l’aérien en Nouvelle- Calédonie et plus généralement dans le Pacifique. La province des Îles a entamé sa mandature sur les chapeaux de roue en annonçant un projet de création de compagnie aérienne régionale qui permettrait de mettre en place des liaisons internationales, au départ de Lifou. Un projet qui n’est pas neuf, mais qui, cette fois-ci, a été pris à bras-le-corps par Jacques Lalié, le président de la province des Îles. Un projet qui est loin de faire l’unanimité et suscite autant les moqueries que l’inquiétude. Il faut dire que la situation budgétaire des collectivités n’est pas florissante.

Mais comme l’a souligné le président de la province des Îles, l’institution n’a pas forcément vocation à porter l’intégralité du capital de la compagnie aérienne Air Oceania. À ce sujet, un accord de coopération a été signé entre le géant européen de l’aéronautique et la province pour l’aider à trouver des partenaires et boucler le financement. Selon Jacques Lalié, la province ne devrait détenir qu’une quinzaine de pour cent du capital de la compagnie. Si la question du financement est essentielle, cela n’empêche pas pour autant de travailler sur ce projet qui aurait été plutôt bien accueilli par les conseillers du président de la République et du Premier ministre à qui une présentation a été faite, en marge du dernier Comité des signataires.