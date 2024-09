Un 24 septembre pas comme les autres

POLITIQUE

« Le 24 septembre ne sera pas un nouveau 13 mai », avait confié, mi-août à DNC, le haut-commissaire Louis Le Franc. Cette date anniversaire, jour férié dans l’archipel, marque la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France à Balade en 1853. Une période de l’histoire douloureuse pour les indépendantistes, qui condamnent l’acte de colonisation et la phase suivante, la spoliation des terres kanak.

Ce 24 septembre revêt une dimension particulière en 2024, plus de quatre mois après le début des émeutes sur fond de contestation du projet de dégel du corps électoral provincial, où l’opposition entre les pro et les anti-Kanaky atteint un paroxysme qui rappelle des heures sombres. Vigilants, les services de l’État se préparent à toutes éventualités, environ 3 500 représentants des forces de l’ordre sont répartis sur le territoire.

Accusée d’avoir fomenté l’insurrection, la Cellule de coordination des actions de terrain ou CCAT n’a pas, à ce stade, fait d’annonce en vue de ce mardi aux reliefs historiques. Ce jour-là, le FLNKS aura 40 ans pile. Les indépendantistes, notamment de la CCAT et de l’Union calédonienne, réfléchissent à l’organisation d’une opération, qui marquerait à la fois l’anniversaire de la coalition fondée en 1984 et prendrait en compte l’interdiction de « rassemblements, manifestations et cortèges » à Nouméa, Dumbéa, Païta et au Mont-Dore.

En Métropole, des mobilisations sont envisagées sous le slogan « Kanak lève-toi pour ton pays », selon un réseau social. Sept villes figurent dans la liste, dont Lyon et Mulhouse, où sont placés en détention provisoire respectivement Dimitri Qenegei et Christian Tein de la CCAT. Des observateurs craignent un regain de tension plus tôt, en lien avec le désaccord sur la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre et avec la composition du nouveau gouvernement. Ce différend politique avec le pouvoir central pourrait, à leurs yeux, faire tache d’huile.

Enfin, le président de l’Union calédonienne, Daniel Goa, a proposé, samedi 8 juin à Canala, la date du 24 septembre… 2025, pour la déclaration de la pleine souveraineté.