Un 14-Juillet de mémoire sous un soleil radieux

La cérémonie du 14-Juillet, placée sous l’autorité du général de brigade Gabriel Soubrier, commandant supérieur des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, et présidée par le haut-commissaire de la République, Jacques Billant, a réuni l’ensemble des acteurs concourant à la protection de la population (environ 500 participants) pour un défilé, mardi, avenue de la Victoire-Henri Lafleur.

Cette édition, marquée par le 80e anniversaire du retour du Bataillon du Pacifique et des volontaires de la France libre, a également mis à l’honneur la jeunesse, la réserve et la transmission, symboles de la continuité du lien armées-nation. Le public a pu observer les militaires des forces armées et de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, les policiers municipaux, agents des douanes, sapeurs-pompiers du territoire et communaux, volontaires du RSMA, jeunes cadets de la République, services civiques, classe défense, etc. Il s’agissait du premier défilé à Nouméa pour l’équipage du patrouilleur Jean Tranape, arrivé depuis peu.

Deux jeunes hommes, un policier et un civil, qui avaient secouru en kayak les survivants du crash d’un hélicoptère le 12 mars, au Vallon-Dore, figuraient parmi les décorés de ce 14-Juillet. 31 militaires des Fanc défilaient également au sein du « carré du Pacifique » sur les Champs-Élysées, pour un hommage à l’héritage des volontaires du Pacifique et à l’engagement des Océaniens pour la liberté.