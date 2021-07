Mis à part la pluie qui a perturbé les festivités dans le Grand Nouméa mardi, la fête nationale s’est déroulée normalement. Alors que la cérémonie a été revue à la baisse en Métropole, en raison de la progression du Covid-19 et en prévision de la quatrième vague, le territoire continue d’être épargné. Mais pour combien de temps ? On sait que le système aux frontières est remis en cause. Il ne pourra pas durer éternellement en raison de son coût et de la limitation des libertés. L’idée est de pouvoir ouvrir les frontières en fin d’année. Pour cela, les Calédoniens sont invités à se faire vacciner. Les actions de proximité vont se poursuivre.

Que se passera-t-il si la campagne n’atteint pas les objectifs fixés ? Plusieurs pays ont opté pour la vaccination obligatoire et généralisée. Et la France y songe alors qu’elle vient de recourir à ce dispositif pour les soignants et pousse à la vaccination par le biais d’un pass sanitaire…

Si ce 14-Juillet s’est déroulé normalement, il était aussi difficile de ne pas penser que potentiellement ce pourrait être le dernier… en raison du référendum du 12 décembre.

Pour cette échéance, les choses s’accélèrent. Le haut-commissaire, Patrice Faure, présentera ce vendredi la version définitive du document de l’État sur les implications du « oui » et du « non ». Certains points du premier document seront précisés. Ce sera une base qui permettra à tous de faire campagne…

En attendant, nos élus sont invités à monter un 17e gouvernement et à renouveler la présidence du Congrès. Entre querelles internes pour le perchoir et la volonté de ne pas cautionner la future politique de Louis Mapou, les non-indépendantistes risquent de voir leur poids amoindri dans nos institutions. Ce serait dommage à cinq mois d’une échéance cruciale.