L’ascension du monolithe géant Uluru ou Ayers Rock, situé au cœur du désert australien, est interdite de manière permanente depuis samedi 26 octobre. Le rocher, haut de 348 mètres, avait été ouvert aux touristes dans les années 1950.

Cette interdiction respecte la volonté des propriétaires (le lieu leur a été rendu en 1985) et répond également au souci de préserver le rocher et d’assurer la sécurité des voyageurs.

Depuis un an, et l’annonce de cette fermeture, 395 000 touristes ont afflué sur la zone, une hausse de 20 % de fréquentation. Ils sont désormais toujours bienvenus dans le parc, où ils peuvent admirer le monolithe à sa base, et au centre culturel, où ils peuvent en apprendre davantage sur la culture aborigène. Les Aborigènes Anangu pour lesquels le site est sacré attendaient cette décision de longue date. Ils ont célébré cette fermeture par une cérémonie traditionnelle.

©Afp