L’annonce du conseil de l’aire Drehu a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Alors que les sociétés de transport tentaient de relancer leur activité une fois le confinement de la population achevé, Air Calédonie pansait ses plaies et dressait le bilan. Au total, la suspension des vols de la compagnie pendant six semaines se chiffre à près de 400 millions de francs de pertes. Mais ce sont d’ores et déjà près de 700 millions de francs qui manquent. Des pertes que la société doit rattraper pour équilibrer ses comptes. En fin d’année, le manque à gagner devrait avoisiner le milliard de francs. Depuis la reprise, le trafic n’est plus vraiment le même et à l’instar du trafic international, la direction d’Aircal estime qu’il faudra plusieurs années pour retrouver un niveau normal.

L’appel du conseil coutumier de l’aire Drehu d’interdire l’accès aux appareils d’Aircal, le 15 mai, a suscité l’incompréhension de la direction. Dans la foulée, les coutumiers de Maré ont décidé de s’inscrire dans le mouvement en bloquant, eux aussi, les vols. La cause affichée est le niveau de prix trop élevé et l’application d’un surcoût de 350 francs, autorisé par le gouvernement et justifié par la situation financière de la société. Un surcoût que la compagnie a toujours présenté comme provisoire en attendant de revoir en profondeur sa grille tarifaire. Aircal prévoit une réorganisation de ses activités et une réduction de son importante masse salariale de l’ordre de 20 % d’ici 2021, notamment au travers d’un plan de départs volontaires.