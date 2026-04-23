Trois nouveaux radars météo

Météo France entame le renouvellement de ses radars météorologiques. Celui de Nouméa devrait être installé au deuxième trimestre 2027, en remplacement du précédent, installé en 2001. Le radar de Thiébaghi, mis hors service à la suite du cyclone Oma en 2019, sera installé au troisième trimestre 2026, par un nouveau, situé à Kopéto, ce qui permettra de rétablir la couverture sur le nord du territoire. À Lifou, le renouvellement de cet équipement interviendra en 2028. Ce projet, porté par la Nouvelle-Calédonie, est réalisé dans le cadre du contrat de développement État-Nouvelle-Calédonie 2017-2027, et vise à moderniser ces équipements avec de nouvelles technologies, afin de mieux anticiper les catastrophes naturelles.
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