Le concours général agricole du Salon international de l’agriculture, à Paris, a récompensé cette année 348 produits sur 1 405 en compétition, soit le meilleur de l’agriculture et des savoir-faire agroalimentaires français.

Trois Calédoniens ont été distingués : Nouméa Gourmet, de Gérard Ittah, a obtenu une médaille d’argent (catégorie magrets de canard séchés ou séchés et fumés), Les Trésors de l’île, de Patrick Leblanc, ont décroché l’argent (catégorie miel tropical foncé) et La Forêt de Mou, de Frédéric Châtelain, a eu le bronze (catégorie miel tropical foncé).