Trois artisans calédoniens exposent à Paris

C’est une première. Trois artisans calédoniens sont présents au salon Made In France qui se déroule à la Porte de Versailles depuis jeudi 9 et jusqu’au dimanche 12 novembre. Essence de graine, My Pacific Wood Light et Petite Pierre ont été sélectionnés par la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) pour représenter le savoir-faire de l’île. Ils ont bénéficié d’une préparation de la CMA, qui les accompagne pendant et après la mission.