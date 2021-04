Comment sortir de la situation juridique de l’Accord de Nouméa ? Il est bien trop tard pour appeler à en modifier la règle. Les modalités de cet accord, dont certaines ont effectivement fait leur temps, ont été voulues pour aboutir à une solution transitoire qui devait permettre le rééquilibrage entre les populations, les régions et poursuivre dans la lignée d’un geste fort, tout en laissant la question statutaire pour plus tard. Cet accord n’était pas parfait, mais sans doute nécessaire. Hélas, après tout ce temps, point de rééquilibrage. À qui faut-il le reprocher ? Pour certains, c’est la faute de la France, bien entendu.

Il est grand temps, à mon avis, de regarder vers l’avenir. Ce référendum aura lieu et c’est une bonne chose, afin de poursuivre sur de nouvelles bases.

Si le OUI l’emporte, ce sera l’indépendance, non préparée, dans laquelle il faudra gérer le fossé creusé depuis ces dernières années entre les communautés et une délinquance qui ne cesse de se développer. Il faudra apporter des solutions sur des sujets cruciaux, essentiels à la vie de chacun, qui restent, malgré des budgets provinciaux colossaux, non traités ou insuffisamment. Si le NON l’emporte, ce ne sera pas la fin de la possibilité d’indépendance que souhaite une partie de la population. Ce ne sera pas le rejet des minoritaires. Ce ne sera pas non plus l’exclusion d’une culture, car chacun a sa place dans la nation française.

La Nouvelle Calédonie a besoin de stabilité, elle a besoin du soutien d’une grande nation, elle a besoin de reprendre le chemin du développement économique et social. C’est notamment pour cela que le NON doit l’emporter. Je forme le vœu que les responsables politiques, qui ont montré une capacité à gérer des situations délicates ces derniers temps, permettent à la Nouvelle Calédonie, une fois le référendum terminé, d’être fière d’avoir surmonté ses antagonismes et de poursuive sur la voie tracée par la poignée de main de 1988.