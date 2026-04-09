Transport : vers la création d’une commission spéciale

Une proposition de délibération portant sur l’organisation et l’avenir du transport a été déposée sur le bureau du Congrès, mercredi 1er avril. Le texte est porté par Omayra Naisseline et d’autres élus du groupe UC-FLNKS. Il prévoit la création d’une commission spéciale, qui serait chargée de réaliser un diagnostic complet sur le système de transport.
L’objectif serait aussi d’examiner les conditions de la continuité territoriale et de réaliser des recommandations, dans le but de mettre à jour le schéma transport et mobilité. Dans le même temps, le vendredi 3 avril, le Congrès a examiné la situation d’Air Calédonie. L’ADANC étant actionnaire de la compagnie aérienne, la direction espère un soutien financier, alors qu’un plan de redressement est en cours de construction. « Il y a une volonté forte de débloquer la situation. Si elle ne se débloque pas, ça va être compliqué de convaincre le tribunal de commerce », déclarait Daniel Houmbouy, directeur général d’Air Calédonie, au micro de Caledonia.
Dans un courrier adressé au président du gouvernement Alcide Ponga, l’UC-FLNKS, a demandé une rencontre avec l’exécutif, afin de « réévaluer les conditions de ce transfert et identifier des solutions plus adaptées aux réalités du pays ».