Des perspectives incertaines

Toute la question est de savoir quand le trafic international pourra reprendre. Une date plus qu’incertaine alors qu’un reconfinement refait surface en Métropole, mais pas seulement. Si la situation du trafic international laisse peu de place à l’optimisme, Aircalin regarde du côté de la région, qui représente près de deux tiers de son trafic, et plus précisément, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui travaillent actuellement à la mise en place d’une bulle. Pour cela, il faudra toutefois donner des gages de sécurité et en particulier au niveau de la fiabilité des tests. En la matière, les tests antigéniques suscitent beaucoup d’espoirs. Cette question est toutefois éminemment politique et la suppression de la quatorzaine ne devrait pas être aussi simple : de nombreux représentants, à l’instar du Sénat coutumier, pourraient montrer quelques réticences face au risque d’introduction du virus.