Au lendemain de la crise sanitaire, les élus de la province Sud ont voté le budget supplémentaire 2020, caractérisé par l’exécutif de « sincère face à une situation exceptionnelle ». Il a été adopté avec les voix des élus de l’Avenir en confiance, l’Éveil océanien et Générations NC. Les indépendantistes se sont abstenus et Calédonie ensemble a voté contre.

Ce budget supplémentaire, qui s’élève à 2,5 milliards, est inédit puisqu’il découle des conséquences liées à la crise de la Covid-19 et de mesures financières prises pour faire face à l’épidémie. L’ensemble des dispositifs mis en place par l’institution représente d’ailleurs 1,6 milliard de francs sur le budget 2020. C’est, comme l’explique la présidente de la collectivité, Sonia Backes, « un budget supplémentaire spécial Covid puisqu’en fait, les différentes mesures qui ont été prises ont permis d’amortir la crise aux entreprises, et en particulier aux plus petites, puisque c’est à elles que la province a apporté le plus d’aides, de survivre. Notre tissu économique a été maintenu. »

« Errements du précédent exécutif »

Ce budget supplémentaire porte à environ 58 milliards les dépenses du budget de la province pour 2020. Il permet de régulariser des dépenses et de financer des mesures exceptionnelles de soutien Covid-19, et aura aussi pour vocation à proposer des ajustements de crédits afin de maintenir les priorités de relance économique en matière d’investissements, tout en réalisant les économies annoncées et nécessaires. L’occasion pour le premier président de la province Sud, Philippe Blaise, de condamner une nouvelle fois la gestion de la précédente mandature : « Nous héritons d’une situation, comme tout le monde le sait, qui n’est pas bonne. Nous l’avons vu dans le compte administratif 2019. Il s’agit du plus bas fonds de roulement historique que la province Sud ait connu. »

Un avis renforcé par Naïa Wateou dans l’explication de vote du groupe de l’Avenir en confiance : « Les errements du précédent exécutif, les recettes inscrites, mais inexistantes et des dépenses, elles, bien réelles et non maîtrisées » sont synonymes d’un « maquillage financier » qui a nécessité de « prendre des mesures nécessaires, peu populaires, mais efficaces ». Malgré les conséquences liées à la Covid-19 et la gestion de l’ancienne mandature, « l’exécutif provincial a décidé de maintenir le cap et mise sur l’avenir. Nous avons ainsi tenu à maintenir nos engagements en matière de soutien à l’économie grâce à l’investissement », conclut Philippe Blaise.