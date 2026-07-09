Tourisme : une reprise timide

14 000 touristes ont visité le territoire au premier trimestre 2026, entre janvier et mars. Ce chiffre représente une progression de la fréquentation de 45 % par rapport à la même période en 2025, souligne l’Isee, Institut de la statistique et des études économiques, dans une note de synthèse. Toutefois, « l’affluence demeure encore inférieure au niveau de 2023 », deuxième meilleure performance touristique de ces trente dernières années, après 2019.
Le tourisme affinitaire, porté par la clientèle métropolitaine, wallisienne ou polynésienne, reste le principal soutien du secteur. Il est en hausse de 29 % par rapport à 2025. « Leur fréquentation a retrouvé 68 % de son niveau de 2023 », indique l’Isee. Sur un an, une augmentation du nombre de touristes australiens (+ 1320) et néo-zélandais (+ 310) est également constatée.