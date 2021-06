Les hommes d’un peloton d’intervention de la gendarmerie nationale ont été la cible de tirs, vendredi dernier au matin, alors qu’ils procédaient sur la commune du Mont-Dore à l’interpellation de personnes recherchées. Malgré cette agression par arme à feu, aucun blessé n’est heureusement à déplorer. La fermeture de la RP1 pendant une trentaine de minutes a été décidée afin de poursuivre les recherches tout en assurant la sécurité des citoyens. Avant son départ, le haut- commissaire, Laurent Prévost, a salué le sang- froid et le courage des militaires impliqués dans l’intervention et, plus largement, la détermination des forces de sécurité à faire respecter la loi et l’ordre public, « y compris dans des circonstances sécuritaires dégradées ».