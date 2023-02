Monté en Super Ligue en 2011, se maintenant difficilement dans l’élite, Tiga veut alors viser le haut du classement. « Pour commencer cette nouvelle ère, on voulait des joueurs expérimentés afin d’encadrer nos jeunes prometteurs. » Le club attire Loïc Wakanumuné, son frère Joël et Cédrick Sansot, trois piliers de la sélection calédonienne. À la seule force de la foi, sans argent. « Personne n’est payé chez nous. Les déplacements et le matériel coûtent déjà bien assez cher. » Dès 2020, Tiga est champion pour la première fois de son histoire.

L’HUMILITÉ OU LES REVERS

Mais le plus difficile n’est pas d’arriver au sommet, disent souvent les entraîneurs, mais d’y rester. « Il nous faudra encore beaucoup de solidarité, de détermination et d’humilité, confirme Léo Lopez. Si on manque d’humilité, on va vite essuyer des revers. » Pour Pascal Dokunengo, la pérennité passera par la formation. « Il nous faut des éducateurs de haut niveau. On a plusieurs vieux qui arrêteront de jouer l’an prochain. Trois d’entre eux vont passer le brevet de moniteur de football. »

Les U18 sont déjà prometteurs, plusieurs sont appelés à renforcer l’équipe senior dès 2024. « On va faire de Tiga Sport une grande équipe, qui va rivaliser avec les meilleurs clubs pendant longtemps », promet le président.

Gilles Caprais