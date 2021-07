C’est un vaste chantier qui se prépare à l’entrée de Thio, sur la RP4. La reconstruction du pont qui, depuis soixante-dix ans, représente le principal accès au village. Réalisé en 1953, l’ouvrage, vieillissant, ne comporte qu’une seule voie de circulation. Inscrite au plan pluriannuel d’investissement (PPI), la restauration est financée par le contrat de développement État/province Sud 2017- 2021. Un montant de plus de 1,2 milliard de francs pris en charge à hauteur de 25 % pour la province et 75 % pour l’État. Le nouveau pont comprendra deux voies et sera situé à l’aval. Long de 120 m, un linéaire total de 400 m sera repris de part et d’autre de l’ouvrage, qui permettra notamment la circulation de poids lourds pour l’exploitation des mines alentours. Les travaux doivent durer un an et demi pendant lesquels l’actuel pont restera en service. Il sera démoli dès la mise en circulation de la nouvelle infrastructure. La première pierre du futur édifice doit être posée en août par la présidente de la province Sud, Sonia Backes.